Eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde öldürülen Derya Çelik'in darp edildiği görüntüler ortaya çıktı

23 Kasım 2026 11:54

Elazığ'da 4 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde eşi Derya Çelik'i silahla vurarak öldüren Murat Çelik'e verilen 24 yıl hapis cezası, öldürülen kadının ailesinin tepkisine neden oldu. Derya Çelik'in öldürülmeden bir gün önce darp edildiğini gösteren yeni kamera görüntüleri de ortaya çıkarken, ailesi sanığa verilen cezayı yetersiz bularak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Olay, 30 Mayıs günü Elazığ'ın Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak'taki bir sitenin 5'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, askeri personel olduğu öğrenilen Murat Çelik, yurt dışı görevinden izne gelerek memleketi Elazığ'da eşi Derya Çelik ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Çelik, 4 yaşındaki çocuklarının evde bulunduğu sırada tabancayla ateş ederek eşini öldürdü. Olayın ardından tutuklanan sanığın karar duruşması Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada savunma yapan Murat Çelik, "Ben kendi evladımı kendi elimle öksüz bıraktım, keşke böyle bir durum yaşanmasaydı. Gaflete düştüm, silahla yere doğru ya da ayaklarına doğru 2-3 el ateş ettim. Daha sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı kasten öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

DARP EDİLDİĞİ ANLARA AİT YENİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Derya Çelik'in Malatya'da yaşayan yakınları genç kadının öldürülmeden bir gün önce eşi tarafından apartman önünde darp edildiğini belirtti. Ailenin açıklamalarına göre, yaşanan darp olayına ilişkin yeni kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Ablası Hülya Oğuz, kardeşinin darp edildiği günün akşamında sanığın annelerini arayarak, polise haber verilmesi halinde Derya'yı öldüreceği yönünde tehditte bulunduğunu ileri sürdü.

"Derya'nın hakkı 24 yıl mıydı"

Kararın ardından tepki gösteren Derya Çelik'in ablası Hülya Oğuz, kardeşinin evliliğinin ikinci ayından itibaren şiddete maruz kaldığını, olaydan yaklaşık bir yıl önce boşanma davası açarak yaşadığı şiddete ilişkin delilleri avukatıyla paylaştığını söyledi. Sanığın olay günü iki arkadaşıyla birlikte eve geldiğini belirten Oğuz, "Barışmak isteyen bir insan cebinde silahla, yanında şarjörle mi gelir, kardeşimi 16 el ateş ederek öldürdü. Derya'nın hakkı 24 yıl mıydı, biz ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"BEN ÇOCUĞUMU NE ZORLUKLARLA BÜYÜTTÜM"

Derya Çelik'in annesi Zeliha Levent de kızını büyük emeklerle büyütüp okuttuğunu belirterek, evliliği boyunca şiddete maruz kaldığını ve sanık tarafından silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Kızının yaşadığı sıkıntılara rağmen çocuğu babasız büyümesin diye evliliğini sürdürmeye çalıştığını ifade eden anne, "Ben çocuğumu ne zorluklarla büyüttüm, okuttum. Mürüvvetini görmek istiyordum. 24 yıl ne demek. Bir çocuğumun kanı 24 yıl mı, ben ağırlaştırılmış müebbet, hiç çıkmamak suretiyle ceza verilmesini istiyorum. Benim çocuğumun hakkı bu muydu" diye konuştu.