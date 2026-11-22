Video oyunları nasıl bağımlılığa dönüşüyor? Prof. Dr. Ali Murat Kırık aileleri uyardı | Video

22 Kasım 2026 16:55

Sosyal medya platformlarındaki dijital oyunlar çocuklar ve bireyler üzerinde yeni riskler oluşturuyor. A haber canlı yayınında konuşan İletişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, dijital oyunlar ve sosyal medya platformlarındaki sanal hediye ile oyun içi satın alma sistemlerinin çocuklar için kumar riski taşıdığı konusunda aileleri uyardı. Sanal hediyeler üzerinden kara para aklanabileceği iddialarına da dikkat çeken Kırık, dijital platformlarda denetimin artırılması gerektiğini vurguladı.