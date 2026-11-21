Beykoz’da trafik kazasına neden olan sürücüye 90 bin TL ceza | Video

21 Kasım 2026 17:49

İstanbul’un Beykoz ilçesinde tehlikeli şerit değiştirerek trafik kazasına neden olan sürücü, jandarma ekiplerince yakalandı. Sürücüye 90 bin TL para cezası uygulanırken, ehliyeti iptal edildi, aracı ise 2 ay trafikten men edildi.