Erzurum'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi kamerada | Video

21 Kasım 2026 14:25

Erzurum'da Kuyumcular Çarşısı’nda bir kuyumcu dükkânına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun girişiminde, iş yeri sahibi Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı. Olayın ardından vatandaşların tepkisiyle karşılaşan iki soygun şüphelisi, polis ekipleri tarafından kalabalığın arasından çıkarılırken hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.