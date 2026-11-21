Erzurum'da kuyumcuya silahlı soygun girişimi kamerada | Video
21 Kasım 2026 14:25
Erzurum'da Kuyumcular Çarşısı’nda bir kuyumcu dükkânına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun girişiminde, iş yeri sahibi Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler vurularak yaralandı. Olayın ardından vatandaşların tepkisiyle karşılaşan iki soygun şüphelisi, polis ekipleri tarafından kalabalığın arasından çıkarılırken hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.Olay, 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 10.00 sıralarında Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrikli scooter ile çarşıya gelen silahlı iki şüpheli, kuyumcu dükkânına girerek soygun girişiminde bulundu.
Soygun girişimi sırasında meydana gelen silahlı olayda, iş yeri sahipleri Cüneyt Özolti ve Cem Özolti kardeşler yaralandı. Kardeşlerden birinin karın bölgesinden, diğerinin ise göğsünün üst kısmından vurulduğu öğrenildi.
Yaralı kardeşler, olayın hemen ardından kendi imkânlarıyla hastaneye ulaştırıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz ayrıntılı bilgi edinilemedi.
Olayın ardından çarşıda toplanan vatandaşlar, soygun şüphelilerine tepki gösterdi. Öfkeli kalabalığın arasında kalan iki şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle kalabalığın elinden kurtarıldı.
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