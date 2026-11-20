Başkan Erdoğan talimatı verdi, emekliye zam ne olacak? İşte masadaki en güçlü zam ihtimalleri | Video
20 Kasım 2026 16:26
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceklerini açıklaması, milyonlarca kişide zam beklentisini artırdı. Gözler şimdi ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni maaş sistemine çevrildi. Enflasyon farkına ek refah payı, seyyanen artış, yaş ve prim gün sayısına göre farklı zam seçenekleri gündemde. Peki, emeklileri 2027'de ne bekliyor?
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