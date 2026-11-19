Debisi yükselen derenin üzerindeki köprü böyle yıkıldı
19 Kasım 2026 23:06
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan sağanak yağışların ardından debisi yükselen derenin üzerindeki beton köprünün yıkılma anı, çevrede bulunanlar tarafından kayda alındı.
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