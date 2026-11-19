SON DAKİKA: Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması; 1 işçi göçük altında! | Video
19 Kasım 2026 11:33
Son dakika haberi: Sultanbeyli, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında olduğu öğrenilen 1 işçiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
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