SON DAKİKA: Sultanbeyli'de inşaatta toprak kayması; 1 işçi göçük altında! | Video

19 Kasım 2026 11:33

Son dakika haberi: Sultanbeyli, Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçük altında olduğu öğrenilen 1 işçiyi kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.