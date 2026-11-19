Yedek lastik altına 3 kilo 740 gram skunk zulaladılar: 2 şüpheli tutuklandı | Video

19 Kasım 2026 09:57

Adana'da karayoluyla kente uyuşturucu getirdiği belirlenen 2 şüpheli, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı. Dedektör köpeği Barbara'nın tepki verdiği otomobilin yedek lastiğinin altında 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.T. ve H.B.'nin karayoluyla kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen narkotik polisleri, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.



"YEDEK LASTİĞİN ALTINA ZULALAMIŞLAR"

Bir süre devam eden takibin ardından İ.T.'nin kullandığı otomobilin önü kesilerek araç durduruldu. Sürücü İ.T. ile araçta yolcu olarak bulunan H.B. gözaltına alındı.

Araçta narkotik dedektör köpeği Barbara ile arama yapıldı. Barbara'nın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine ekipler aramalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan aramada yedek lastiğin altına gizlenmiş 3 paket halinde toplam 3 kilo 740 gram skunk ele geçirildi.



"UYUŞTURUCUDAN HABERİMİZ YOK" DEDİLER

Emniyete götürülen şüphelilerin suçlamaları reddederek, "Uyuşturucu maddeden kesinlikle haberimiz yok" dedikleri öne sürüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T. ve H.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

