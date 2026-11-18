Batman’da park halindeki araç alev topuna döndü
18 Kasım 2026 16:35
Batman’da park halindeki bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, Kardelen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler aracı sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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