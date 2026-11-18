Tali yoldan hızla çıktı, 3 araç birbirine girdi: Kaza kamerada

18 Kasım 2026 11:23

Bursa’da ara sokaktan ana caddeye kontrolsüz çıkan otomobil, seyir halindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar taksiye de çarparken, 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Celal Bayar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 NSR plakalı otomobil ara sokaktan caddeye çıkarken, cadde üzerinde seyreden 16 AUC plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, 16 T plakalı taksiye çarptı. Kazada araçlardan biri hurdaya dönerken, Yıldırım G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, üç aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.