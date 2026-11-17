Zafer Yaşa'dan TikTok için ‘denetim’ çağrısı: ‘Türkiye’de kapatılmalı’
17 Kasım 2026 17:03
Dünyada çocukların sosyal medya kullanımına yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, Türkiye’de de TikTok’a ilişkin denetim tartışmaları yeniden alevlendi. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Sosyal Medya Uzmanı Yaşa, platformun Türkiye’deki kullanım biçiminin çocuklara zarar verdiğini öne sürerek TikTok’un kapatılması gerektiğini savundu. Yaşa, içerik denetimindeki yetersizliklere dikkat çekerek ailelerin ve öğretmenlerin rolünün önemini vurguladı.
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