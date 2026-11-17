Beyoğlu’nda aracın çamurluğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi | Video

17 Kasım 2026 10:55

İstanbul Beyoğlu’nda şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik köpeğiyle yapılan aramada ön çamurluktaki gizli bölmede 52 gram marihuana ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün akşam saatlerinde Beyoğlu Yenişehir Mahallesi İstifçi Sokak'ta şüphe üzerine Y.Y. (20) isimli kişinin kullandığı aracı durdurdu. Narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramada, aracın ön çamurluk kısmındaki gizli bölmede satışa hazır halde 52 gram marihuana bulundu. Aramada ayrıca 27 bin 510 lira, bir cep telefonu ve iki SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.