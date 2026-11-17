Bursa'da gece saatlerinde can pazarı! 8 kişi dumandan etkilendi | Video

17 Kasım 2026 08:42

Bursa'da 7 katlı bir apartmanın 3. katında çıkan yangın, mahalleliyi sokağa çıkardı. Yangında 8 kişi dumandan etkilenirken, mahsur kalanlar ise sepetli itfaiye tarafından kurtarıldı.