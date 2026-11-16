Fatih Terim’in restoran hesabını formayla ödediği iddia edilmişti: Ünlü şef gerçeği açıkladı | Video

16 Kasım 2026 09:31

Sabah Günaydın yazarı Bülent Cankurt, sosyal medyada Fatih Terim’in şef Fatih Tutak’ın restoranındaki 83 bin TL’lik hesabı imzalı Galatasaray formalarıyla ödediği yönündeki iddiayı araştırdı. Konuyu Fatih Tutak’a soran Cankurt, iddiaların gerçeği yansıtmadığını öğrendi. Tutak, Terim’in kızı Buse Terim ile birlikte restorana geldiğini, 14 aşamalı tadım menüsünün ücretini eksiksiz ödediğini ve ardından kendisini kırmayarak 3 değil, 20 forma imzaladığını anlattı.