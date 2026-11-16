Bolu'da yaylada çıkan yangında 1 ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi | Video
16 Kasım 2026 08:58
Bolu'da Kındıra Yaylası'nda çıkan yangında 2 katlı bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Kındıra köyünün yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaylada bulunan 2 katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin alt katında bulunan ahıra, bitişiğindeki prefabrik yapıya ve başka bir ahıra sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2 katlı bir ev, 2 ahır ve prefabrik yapı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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