Video Yaşam Lodos sırasında devrilen içecek dolabının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video
Lodos sırasında devrilen içecek dolabının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video

Lodos sırasında devrilen içecek dolabının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video

15 Kasım 2026 13:21

Kağıthane’de etkili olan lodos nedeniyle bir kafenin önündeki içecek dolabı kaldırıma devrildi. Önünden saniyeler önce geçen kadın, dolabın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kafe sahibinin tepkisi güvenlik kamerasına yansırken, yaklaşık 5 bin liralık hasar meydana geldiği öğrenildi.

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Olay, 13 Kasım Cuma günü saat 08.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde etkili olan lodos nedeniyle bir kafenin önündeki içecek dolabı kaldırıma devrildi. Olaydan saniyeler önce sırt çantasıyla kaldırımda yürüyen bir kadın, dolabın önünden geçerek yoluna devam etti. Kadının kaldırımdan geçmesinin ardından etkisini artıran lodos nedeniyle dolabın cam kapağı açıldı. Kafenin önündeki sandalye yola savrulurken, yerinden oynayan dolap ise kaldırıma devrildi. Kaldırımdan geçen kadın dolabın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

İÇECEKLER ETRAFA DAĞILDI

Dolabın devrilmesiyle içecekler etrafa dağıldı. Bu sırada kafeden çıkan bir kişi, kaldırıma devrilen dolabı görünce ellerini başına götürerek tepki verdi. Çevredekiler ise kafenin önüne gelerek etrafa dağılan içecekleri ve kırılan cam parçalarını topladı. Dolaptaki içeceklerin neredeyse tamamının kullanılamaz hale geldiği, olayda yaklaşık 5 bin liralık hasar oluştuğu öğrenildi. Kadının dolabın altında kalmaktan son anda kurtulduğu ve dolabın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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