Video Yaşam Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! 'Boğazını keseceğim' | Video
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! 'Boğazını keseceğim' | Video

Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! 'Boğazını keseceğim' | Video

14 Kasım 2026 16:10

Pendik'te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçak göstererek, “Ben senin boğazını keseceğim” diyerek tehdit etti. Motokuryenin kask kamerasına yansıyan görüntülerin ardından taraflar ayrıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarında durdurarak tartışmaya devam eden taraflar birbirine küfretti. Bu sırada bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, "Ben senin boğazını keseceğim" diyerek tehdit etti.

YAŞANANLAR KASK KAMERASINDA

Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışma sırasında otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı göstererek motokuryeyi tehdit ettiği anlar yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Sultangazi’de 2 İETT otobüsü çarpıştı! | Video 00:22
SON DAKİKA: Sultangazi'de 2 İETT otobüsü çarpıştı! | Video 14.11.2026 | 17:04
Edirne’de sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 01:54
Edirne'de sağanak etkili oldu: Vatandaşlar zor anlar yaşadı | Video 14.11.2026 | 16:59
Pendik’te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! ’Boğazını keseceğim’ | Video 00:41
Pendik'te trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçakla tehdit etti! 'Boğazını keseceğim' | Video 14.11.2026 | 15:47
Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti! Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | video 01:08
Akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu: Sürücü hayatını kaybetti! Kaza öncesi son görüntüleri ortaya çıktı | video 14.11.2026 | 15:35
Karabük’te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 00:24
Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 14.11.2026 | 15:31
Diyarbakır’da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 00:34
Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil alev aldı | Video 14.11.2026 | 14:37
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 01:22
Diyarbakır’da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 14:31
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 01:13
Amasya merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 tutuklama | Video 14.11.2026 | 13:27
Gaziosmanpaşa’da 4 katlı binada çıkan yangın bitişiğindeki apartmanlara sıçradı | Video 00:32
Gaziosmanpaşa'da 4 katlı binada çıkan yangın bitişiğindeki apartmanlara sıçradı | Video 14.11.2026 | 12:13
Aracın altında acı sesler çıkaran sansar paniğe neden oldu! Veterinerden kuduz uyarısı | Video 02:09
Aracın altında acı sesler çıkaran sansar paniğe neden oldu! Veterinerden kuduz uyarısı | Video 14.11.2026 | 11:26
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 282 tabanca ele geçirildi | Video 01:06
İstanbul’da silah kaçakçılarına operasyon: 282 tabanca ele geçirildi | Video 14.11.2026 | 13:14
Şanlıurfa’da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı | Video 00:20
Şanlıurfa'da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı | Video 14.11.2026 | 12:21
Isparta’da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 01:37
Isparta'da otomobil kazası! Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı | Video 14.11.2026 | 11:29
Adana’da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video 01:47
Adana'da evden altın ve döviz çalan hırsızlar polisten kaçamadı | Video 14.11.2026 | 10:35
Haliç Köprüsü’nde makas atan otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 01:04
Haliç Köprüsü’nde makas atan otomobil zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 14.11.2026 | 09:42
İstanbul’da lodos gece saatlerinde de devam etti: Denizde dalgalar oluştu | Video 01:34
İstanbul’da lodos gece saatlerinde de devam etti: Denizde dalgalar oluştu | Video 14.11.2026 | 08:40
Bursa’da feci kazadan burnu bile kanamadan çıktı! Kaza anı kamerada | Video 01:43
Bursa'da feci kazadan burnu bile kanamadan çıktı! Kaza anı kamerada | Video 14.11.2026 | 08:38
Beylikdüzü’nde otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı | Video 01:03
Beylikdüzü'nde otomobil, TIR ile İETT otobüsünün arasında sıkıştı | Video 13.11.2026 | 16:41
Karadeniz Ereğli’de 8 araca çarpan otomobilin kaza anı kamerada | Video 03:52
Karadeniz Ereğli'de 8 araca çarpan otomobilin kaza anı kamerada | Video 13.11.2026 | 16:26
Sarıyer’de ağaç devrildi: Park halindeki otomobil ve çevredeki binalarda hasar oluştu | Video 02:47
Sarıyer'de ağaç devrildi: Park halindeki otomobil ve çevredeki binalarda hasar oluştu | Video 13.11.2026 | 16:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA