Şanlıurfa'da düğün konvoyuna yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli tutuklandı | Video

14 Kasım 2026 12:21

Şanlıurfa'da 8 Kasım 2026'da düğün konvoyuna motosikletli bir grup tarafından düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.