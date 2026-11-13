Bahçelievler'de kamyonetin üzerine ağaç devrildi: Sürücü ölümden döndü! | Video

13 Kasım 2026 10:12

İstanbul Bahçelievler’de şiddetli lodos nedeniyle devrilen ağaç, biri sürücüsünün içinde bulunduğu kamyonet olmak üzere park halindeki 3 araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtuldu.