Diyarbakır’da ev yangınına müdahale kask kamerasında
12 Kasım 2026 13:50
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.
Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Ekiplerin yangına müdahale anı ise kask kamerasıyla kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:56
Tekirdağ'da seyir halindeki TIR alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 15:17
01:15
Manisa'da motosiklet hırsızlığı kameraya böyle yansıdı 12.11.2026 | 15:14
00:10
Bursa'da lodos nedeniyle evin demir çatısı uçtu | Video 12.11.2026 | 14:59
00:46
Gelibolu'da fırtına nedeniyle ağaç otomobilin üzerine devrildi | Video 12.11.2026 | 14:42
01:23
Ekmek taşıyan hafif ticari araç takla attı! Sürücü yaralandı | Video 12.11.2026 | 14:14
01:27
Hatay'da müstakil ev alev alev yandı | Video 12.11.2026 | 14:05
01:30
Diyarbakır’da ev yangınına müdahale kask kamerasında 12.11.2026 | 13:50
00:38
Tekirdağ'da 3 araç alevlere teslim oldu | Video 12.11.2026 | 13:28
00:43
Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı! Kaza kamerada 12.11.2026 | 13:20
01:35
Kadın doktor ile hasta yakını hemşire arasında arbede yaşandı! Olay kamerada 12.11.2026 | 13:19
00:57
Beyoğlu'nda inşaatın temel kazısı sırasında göçük meydana geldi 12.11.2026 | 13:15
01:00
Afyonkarahisar'da devrilen akaryakıt tankeri alev topuna döndü | Video 12.11.2026 | 11:37
00:09
00:28
03:31
00:48
Otomobilde döşemenin altından 4 kilo 750 gram metamfetamin çıktı | Video 12.11.2026 | 10:35
02:16
Adana'da park halindeki 2 otomobil alevlere teslim oldu | Video 12.11.2026 | 10:23
02:40
Zeytinburnu'nda ATM önünde tekme ve yumruklarla saldırdılar: Olay kamerada 12.11.2026 | 10:06
04:47
00:39
Bursa'da freni boşalan elektrikli araç, otomobile böyle çarptı | Video 12.11.2026 | 10:00