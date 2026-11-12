Video Yaşam Diyarbakır’da ev yangınına müdahale kask kamerasında
Diyarbakır’da ev yangınına müdahale kask kamerasında

Diyarbakır’da ev yangınına müdahale kask kamerasında

12 Kasım 2026 13:50

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale anı kask kamerasıyla kaydedildi.

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Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde bulunan evde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Evde hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Ekiplerin yangına müdahale anı ise kask kamerasıyla kaydedildi.

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