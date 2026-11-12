Tekirdağ'da 3 araç alevlere teslim oldu | Video
12 Kasım 2026 13:28
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde park halinde bulunan 3 araç alev alev yandı.
Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Eskicami-Ortacami Mahallesi Tokgöz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir araçtan yakıt sızması sonucu çıkan yangın bütün aracı sardı. Alevlerin büyümesi ile yangın hemen yan tarafta park halinde bulunan diğer araçlara da yansıdı. Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. 3 araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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