Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı! Kaza kamerada
12 Kasım 2026 13:20
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarptığı kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kaza, Miskinler Rampası mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, hasar gören otomobil olay yerine çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza anı otomobilin arkasında seyreden başka bir araçtaki kameraya yansıdı. Görüntüde seyir halindeki otomobilin viraja geldiği sırada kontrolden çıkarak, bariyere çarptığı ve yola savrulduğu anlar yer aldı.
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