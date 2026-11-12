Video Yaşam Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın! | Video
Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın! | Video

Bolu Dağı Tüneli'nde hafif ticari araçta yangın! | Video

12 Kasım 2026 09:25

Bolu Dağı Tüneli'nde seyir halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde seyir halinde olan Y.S.N. yönetimindeki 34 BL 3666 plakalı hafif ticari araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdurdu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu. Yolda bir süre aksayan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü. Yangında ilgili inceleme başlatıldı.

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