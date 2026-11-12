Video Yaşam Silivri TEM Otoyolu’nda alev topuna dönen İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi | Video
Silivri TEM Otoyolu’nda alev topuna dönen İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi | Video

Silivri TEM Otoyolu’nda alev topuna dönen İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi | Video

12 Kasım 2026 08:48

Silivri, TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

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Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkisinde İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı. Bunun üzerine otobüsün şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekipleri bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsteki alevler, itfaiyenin müdahalesi söndürüldü. Yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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