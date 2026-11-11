Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada | Video

11 Kasım 2026 14:25

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride giren servis sürücüsü, trafiği tehlikeye attı. O anlar ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.