Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada | Video
11 Kasım 2026 14:25
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride giren servis sürücüsü, trafiği tehlikeye attı. O anlar ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.Olay, Gebze ilçesinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, servis sürücüsünün kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride girerek ışığın yeşile döndüğü esnada yola tehlikeli şekilde çıktığı görüldü. Hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan servis sürücüsü ters şeritten geçiş yaptığı esnada şeritte bulunan bir motosikletliyi de tehlikeye attı.
Görüntülerde; ışığın kırmızıda yeşile dönmesi, servis şoförünün ters şeritten yola dahil olması, o esnada şeritte bulunan motosikletlinin son anda kurtulması ve servis şoförünün normal şeride dahil olduğu anlar araç kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:26
Ters şeride daldı, trafiği tehlikeye attı! O anlar kamerada | Video 11.11.2026 | 14:25
00:26
Uyuşturucu parası taşınmazlarla aklandı: 7 gözaltı | Video 11.11.2026 | 14:08
01:10
İstanbul'da lodos! Fatih'te dev dalgalar böyle görüntülendi | Video 11.11.2026 | 13:52
04:42
Ümraniye'de devrilen vinç böyle görüntülendi 11.11.2026 | 13:45
00:22
Park yerini kaçıran sürücü trafiği tehlikeye soktu! O anlar kamerada 11.11.2026 | 13:31
01:17
Esenler'de cip, çarptığı aracın üzerinde asılı kaldı | Video 11.11.2026 | 12:59
00:41
01:06
00:54
Bursa'da 2. kattaki dairede yangın! | Video 11.11.2026 | 10:56
00:47
00:50
Ümraniye'de vinç devrildi: Yol trafiğe kapatıldı 11.11.2026 | 10:05
00:18
02:02
00:39
02:18
01:46
İstanbul'da haraç çetesine operasyon: 23 gözaltı | Video 11.11.2026 | 09:17
00:54
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 11.11.2026 | 09:12
01:01
Adana merkezli yasadışı bahis operasyonu! 48 gözaltı | Video 11.11.2026 | 09:09
02:15
02:28
Ankara'da EGO otobüsü devrildi: 1 yaralı | Video 11.11.2026 | 09:04