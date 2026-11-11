5 milyon liralık hesaplaşma kanlı bitti: Ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü! | Video
11 Kasım 2026 10:15
Adana'da yaklaşık 5 milyon liralık çatı işi nedeniyle aralarında anlaşmazlık çıkan iki ortağın tartışması cinayetle sonuçlandı. Para meselesini konuşmak için evine çağırdığı ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldüren şüpheli, olayın ardından polise giderek teslim oldu. İfadesinde, "Bir anlık sinirle saldırdım, çok pişmanım" diyen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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