Bağcılar’da gökdelenin tepesindeki tehlikeli hareketler kameraya böyle yansıdı

11 Kasım 2026 09:40

İstanbul Bağcılar’da içerik üreticisi genç, bir gökdelenin çatısında en uç noktaya kadar ilerleyerek video çekti. Gencin o anları paylaştığı görüntüler, izleyenlerin yüreklerini ağza getirdi.

İstanbul'da yoğun yapılaşmanın bulunduğu Bağcılar'da bir gökdelenin çatısına çıkan genç, tehlikeli hareketleriyle dikkat çekti. Herhangi bir güvenlik önlemi olmadan çatının üzerinde çekim yapan şahıs, kimi zaman dar bir bölümde uzanarak görüntü aldı, kimi zaman da çatının en uç noktasına kadar ilerleyerek kamera karşısına geçti. Binanın çatısında sergilediği tehlikeli hareketleri ve uç noktadaki çekimleri, sosyal medyada da gündem oldu.