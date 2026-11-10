Ehliyet sınavında "joker" ve "kopya düzeneği" operasyonu: 23 gözaltı | Video
10 Kasım 2026 16:04
Sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokulduğu ve kopya düzeneği kurulduğu iddiasıyla İstanbul ve Kocaeli'nde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü birimleri, bir şebeke tespit edildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, sürücü kursları üzerinden MTSK sınavlarına joker sokan ve kopya düzeneği ile illegal faaliyet gerçekleştiren suç ağı mercek altına alındı.
Söz konusu soruşturmanın, "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacı İle Örgüt Kurma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla yürütüldüğü kaydedildi.
İstanbul'da faaliyet gösteren sürücü kurslarının Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı (MTSK) için kursiyerlerin yerine "joker" diye tabir edilen kişilerin sınavlara girdiği ve e-sınava giren kursiyerlerin üzerlerine kopya cihazları yerleştirerek sınav esnasında cep telefonu üzerinden görüntülü olarak kopya verildiği iddiası üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, söz konusu kişilerin irtibatları ve mali hareketleri incelenerek soruşturmaya konu hususlara ilişkin gerekli tespitlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.
Yapılan tespit ve deliller ışığında bugün operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılara ait ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konuldu.
Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar hakkında yürütülen tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Ehliyet sınavında "joker" ve "kopya düzeneği" operasyonu: 23 gözaltı | Video 10.11.2026 | 16:04
00:44
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! Kaza kamerada: 1 ağır 4 yaralı 10.11.2026 | 15:53
01:19
Çatalca’da otomobil takla attı: Sürücü yaralandı! | Video 10.11.2026 | 15:14
00:49
TIR ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 10.11.2026 | 14:56
00:12
Edirne'de yoğun sis kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video 10.11.2026 | 15:11
01:12
00:36
02:03
00:13
02:12
Atatürk'ün naaşının Ankara'ya nakledildiği görüntüler paylaşıldı 10.11.2026 | 13:18
01:10
01:26
01:04
Samsun'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 10.11.2026 | 12:22
04:23
00:55
00:29
Merdiven önündeki demir korkuluğu söküp çaldı! O anlar kamerada 10.11.2026 | 11:28
03:13
İzmir'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği fabrika, dronla görüntülendi | Video 10.11.2026 | 11:21
00:30
00:19
Bağcılar’da ruhsatsız silah operasyonunda 1 tutuklama | Video 10.11.2026 | 11:32
02:32
Bartın'da 2 katlı ev alevlere teslim oldu | Video 10.11.2026 | 10:36