Edirne'de yoğun sis kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video

10 Kasım 2026 15:11

Edirne'de yoğun sisin etkili olduğu Kırklareli Kavşağı'nda, süt güğümleri taşıyan bir panelvanın yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.