Edirne'de yoğun sis kazaya sebep oldu: 2 yaralı | Video
10 Kasım 2026 15:11
Edirne'de yoğun sisin etkili olduğu Kırklareli Kavşağı'nda, süt güğümleri taşıyan bir panelvanın yön levhası direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, S.P. idaresindeki süt dolu güğümleri taşıyan panelvan, kentte etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu Kırklareli Kavşağı'nda yön levhası direğine çarptı.
Şiddetli çarpmanın etkisiyle aracın motor kısmında alevler yükseldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yargını kontrol altına alınarak büyümeden söndürdü. Kazada yaralanan sürücü S.P. ile araçta yolcu olarak bulunan diğer kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
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