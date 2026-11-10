Bağcılar’da ruhsatsız silah operasyonunda 1 tutuklama | Video

10 Kasım 2026 11:32

İstanbul Bağcılar’da bir iş yerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Aramada ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklandı.