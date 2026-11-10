Başakşehir'de tartıştığı sürücünün başına kaskla vuran motosikletliye 180 bin lira ceza: O anlar kamerada

10 Kasım 2026 08:42

Başakşehir'de yol verme meselesi nedeniyle hafif ticari araç sürücüsü ile motosikletli arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosiklet sürücüsünün, tartıştığı kişinin başına kaskla vurduğu olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı. Sürücülere 180'er bin lira para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine ve araçlarına 60 gün süreyle el konuldu.

Olay, 7 Kasım Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Süleyman Çelebi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HLP 646 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Mahmut Ş. ile 39 AN 635 plakalı motosikletin sürücüsü Oğuzhan K. arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine hafif ticari araç sürücüsü okul önünde durdu. Araçtan inen sürücüler arasında kavga çıktı. Bu sırada motosiklet sürücüsü Oğuzhan K., elindeki kaskla Mahmut Ş.'nin başına vurdu. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sanal medyada paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kimlikleri ve plakaları tespit edilen iki sürücü yakalandı. Sürücülere, 'Saldırı amacıyla araçtan inmek' başta olmak üzere çeşitli suçlardan 180'er bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca iki sürücünün ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken, araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.