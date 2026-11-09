Konya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna araba çarptı: O anlar kameraya yansıdı
09 Kasım 2026 11:28
Konya'nın Kulu ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ecrin Ebrar S. (9), yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi Cafer Baran Caddesi'nde meydana geldi. Okula gittiği sırada yolun karşısına geçmek isteyen, Merkez İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Ecrin Ebrar S.'ye, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Yere yığılan Ercin Ebrar S. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme sürüyor.
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