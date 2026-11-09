Elazığ'da iki aracın çarpışması güvenlik kamerasında
09 Kasım 2026 09:35
Elazığ'da cip ve otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen cip ve otomobil çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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