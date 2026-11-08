Başkan Erdoğan ve Aliyev'den ortak basın toplantısı | Video

08 Kasım 2026 17:02

8 Kasım Zafer Günü'nün 6. yıl dönümü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan: "Müttefiklik bağıyla tahkim ettiğimiz bu kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler; dün olduğu gibi bugün de, yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır." dedi. Aliyev: "Azerbaycan, Türk halkına minnettardır. İkinci Karabağ Savaşı'nda 44 gün boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kardeş Türk halkı yanımızdaydı. Bu hiç unutulmayacak." dedi.