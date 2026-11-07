Karabük’te minibüs park halindeki araçların üzerine devrildi: 3 araç hasar gördü | Video
07 Kasım 2026 16:22
Karabük’te kontrolden çıkan minibüsün apartmanın park alanındaki araçların üzerine devrilmesi sonucu 3 araçta maddi hasar meydana geldi.Kaza, Aydınlıkevler Mahallesi Şafak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 S 0088 plakalı minibüs henüz belirlenemeyen bir nedenle yaya kaldırımına çıktıktan sonra apartmanın park alanında bulunan araçların üzerine devrildi.
Üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazaya karışan minibüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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