Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Mersin'de yakalandı | Video
07 Kasım 2026 08:50
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisinin yaptığı çalışmada kırmızı bültenle aranan Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu yakalandı.Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptığı çalışmada kente gelen Özbekistan uyruklu uyuşturucu baronu Odil Fakhrıdınovich Khudayberdıev'in peşine düştü. Özbekistan makamlarınca uyuşturucu suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan şüphelinin uzun süredir Mersin'de olduğunu ve bölgedeki tarım alanlarında ve seralarda çalışarak gizlendiğini belirleyen polis baskın yaptı. Bunun üzerine düzenlenen operasyonla şüpheli seraların olduğu bölgedeki bir evde yakalandı.
Gözaltına alınan, kırmızı bültenle aranan şüpheli emniyete götürülerek işlemleri yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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