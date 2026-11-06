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Afyonkarahisar'daki katliamın perde arkasını zanlının köylüsü anlattı | Video

Afyonkarahisar'daki katliamın perde arkasını zanlının köylüsü anlattı | Video

06 Kasım 2026 11:42

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.’nün köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı. Katliamın biçerdöver işi yapan şahıslarla yaşanan alacak verecek kavgasının ardından iddiaya göre kurulan pusuyla başladığını öne süren Adatepe, zanlının kaçarken araç değiştirmek için önüne çıkan vatandaşlara ve öğretmenlere kurşun yağdırdığını iddia etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde pompalı tüfekle art arda gerçekleştirilen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. Cinayet zanlısı Arif Sefa Ö.'nün köylüsü olan Ali İhsan Adatepe, olayın çıkış sebebi ve cinayet zincirine ilişkin duyduklarını paylaştı.

"DAHA ÖNCE ÇOCUĞU DÖVMÜŞLER, 'GELİN VEREYİM' DİYEREK PUSU KURMUŞ"
Olayın temelinde alacak verecek meselesi bulunduğunu ve zanlının önce darbedildiğini iddia eden Ali İhsan Adatepe, "Duyduğum kadarıyla alacak verecek meselesi varmış. Biçerdöverciler vardı, onlarla alacak verecek meselesi varmış. Kırşehirli herhalde onlar. Daha önce biçerdöverciler çocuğu dövmüşler. Dövdükten sonra tekrar telefonla görüşüyorlar; 'gelin vereyim, anlaşalım' diyor. O tarafta büyük köyün orada buluşuyorlar. Onlar geldiğinde pusu kurmuş, bunları vurmuş, bizim bildiğimiz kadarıyla" dedi.

"ARABAYI VERMEYENLERİ VE YOLDA DENK GELDİĞİ KADIN ÖĞRETMENLERİ VURMUŞ"
Zanlının ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araç gasp etmek için cinayet işlemeye devam ettiğini öne süren Adatepe, "Onları vurduktan sonra tekrar oradan Kıyı tarafına doğru gidiyor. Kıyı tarafına giderken yolda iki kişi denk geliyor. Arabayı değiştirmek istiyor, onlar da arabayı vermeyince onları da vuruyor. Tekrar oradan Bayat tarafından, Çıkrık tarafından dolanıyor, Fethibey yolundan Gazlıgöl tarafında kadın öğretmenlere denk gelmiş. Onlara 'inin, arabayı değiştireceğim' demiş. Onların da birisi iniyor, birisi inmiyormuş herhalde. Hareket etmiş, arabayı almak için onları da vurmuş. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu kadar" ifadelerini kullandı.

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