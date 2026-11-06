Afyonkarahisar'daki katliamın perde arkasını zanlının köylüsü anlattı | Video

06 Kasım 2026 11:42

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan silahlı saldırıların perde arkasını, cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.’nün köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı. Katliamın biçerdöver işi yapan şahıslarla yaşanan alacak verecek kavgasının ardından iddiaya göre kurulan pusuyla başladığını öne süren Adatepe, zanlının kaçarken araç değiştirmek için önüne çıkan vatandaşlara ve öğretmenlere kurşun yağdırdığını iddia etti.