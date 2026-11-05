Video Yaşam Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video

Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video

05 Kasım 2026 16:30

Adana’da jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bin 77 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez Seyhan ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen 2 adrese düzenlenen aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 77 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

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