Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video
05 Kasım 2026 16:30
Adana’da jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bin 77 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında merkez Seyhan ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Belirlenen 2 adrese düzenlenen aramalarda 8 adet ruhsatsız tabanca, bin 77 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
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