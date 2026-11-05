Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheli yakalandı | Video

05 Kasım 2026 16:30

Adana’da jandarma ekiplerince 2 adrese düzenlenen operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, bin 77 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği ve bin litre kaçak alkol ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.