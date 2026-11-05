Polis ekiplerini görünce arkadan gelen araca çarpıp böyle kaçtı | Video

05 Kasım 2026 12:48

Nevşehir’de iddiaya göre seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce geri geri kaçmaya çalışırken arkasından gelen araca çarptı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç plakasına 46 bin lira para cezası kesildi.