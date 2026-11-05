Video Yaşam Polis ekiplerini görünce arkadan gelen araca çarpıp böyle kaçtı | Video
Polis ekiplerini görünce arkadan gelen araca çarpıp böyle kaçtı | Video

Polis ekiplerini görünce arkadan gelen araca çarpıp böyle kaçtı | Video

05 Kasım 2026 12:48

Nevşehir’de iddiaya göre seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce geri geri kaçmaya çalışırken arkasından gelen araca çarptı. O anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Araç plakasına 46 bin lira para cezası kesildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, 2000 Evler Mahallesi kafeler bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken yüksek sesle müzik dinleyen alkollü sürücü, caddede polis ekiplerini görünce geri geri gitmeye başladı.

Bu sırada arkasından gelen araç sürücüsünün korna ile uyarısına aldırış etmeyen sürücü, araca çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı. Plakası tespit edilen sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Sürücüye 46 bin lira idari para cezası uygulandı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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