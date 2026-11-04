Göle dönen Karaköy böyle görüntülendi

04 Kasım 2026 19:20

Şiddetli yağmurun etkisiyle Beyoğlu Karaköy'de göle dönen yolun karşısına geçmeye çalışan turistlerden biri arkadaşını kucağına diğeri de sırtına alarak yolun karşısına geçirdi. Arkadaşının kucağındaki kadın o anları gülerek kayda alırken, göle dönen Karaköy dronla görüntülendi.