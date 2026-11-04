Video Yaşam Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: Jandarmanın narkotik köpeği 10 kilo skunk buldu | Video
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: Jandarmanın narkotik köpeği 10 kilo skunk buldu | Video

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonu: Jandarmanın narkotik köpeği 10 kilo skunk buldu | Video

04 Kasım 2026 13:18

İstanbul Kağıthane’de jandarmanın bir iş yerine düzenlediği operasyonda narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, skunk imal ederek piyasaya sürmeye hazırlandıkları belirlenen şüphelilere yönelik Kağıthane'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Ekipler, iş yerinde 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İş yerindeki aramaya katılan jandarmanın narkotik köpeği 10 kilogram skunk buldu. Ekipler, uyuşturucunun yanı sıra 3 telefona da el koydu.

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