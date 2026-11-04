Aksaray'da tır devrildi, tonlarca patates döküldü | Video
04 Kasım 2026 11:41
Aksaray'da patates yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, dorsedeki tonlarca patates refüje döküldü.Kaza, gece saatlerinde Aksaray - Nevşehir kara yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (24) yönetimindeki patates yüklü tır, Aksaray-Nevşehir kara yolunda seyir halindeyken virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Tırın devrilmesiyle birlikte dorsesinde yüklü tonlarca patates refüje döküldü, az miktarda da kara yoluna saçıldı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kazada yaralanan sürücü İ.C.'yi tırdan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Karayolları ekipleri, yola savrulan patatesleri yol dışına taşıyarak temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yan yatan tır, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırıldı. Karayolları ekiplerinin temizlik çalışmalarını tamamlamasının ardından kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Kazanın ardından tırın yan yattığı ve patateslerin kara yoluna savrulduğu alan dron ile görüntülendi.
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