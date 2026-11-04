İstanbul'da yağışın etkisiyle birlikte trafik yoğunluğu oluştu | Video
04 Kasım 2026 09:25
İstanbul'da sabah saatlerinde yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
İstanbul'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan yağmur sabah saatlerinde de devam etti. Bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanırken zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğunun yaşandığı noktalardan biri de Yeni Bosna D-100 Karayolu oldu. Yağmur nedeniyle araç sürücüleri yolda güçlükle ilerledi. Maltepe'de de yağış nedeniyle trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasında saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.
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