Lisede skandal görüntüler: Ağacı ateşe verip kahkahalarla poz verdiler
03 Kasım 2026 18:58
İzmir'in Konak ilçesindeki bir lisede bir grup öğrencinin okul bahçesindeki palmiye ağacını kasten ateşe verip yanan alevlerin önünde gülerek video çekmesi sosyal medyada büyük tepki topladı.
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