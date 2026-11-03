İzmir'de sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı | Video
03 Kasım 2026 16:02
İzmir'de devam eden sağanak sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent genelinde sağanak etkili oluyor. Sağanak sebebiyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu. Konak ilçesi Anadolu Caddesi'nin bazı bölümleri suyla doldu. Başta motosikletliler olmak üzere sürücüler, trafikte zor alanlar yaşadı. Sağanağın yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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