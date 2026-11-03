Tekirdağ’da sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü
03 Kasım 2026 17:52
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.
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