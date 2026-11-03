Bartın'da 2 katlı ahşap ev alev alev yandı | Video
03 Kasım 2026 16:39
Bartın'ın Ulus ilçesi Gökpınar köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Gökpınar köyünde, 2 katlı ahşap evde, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, yangına ilk müdahaleyi köylüler hortumla su sıkarak yaptı. İhbar üzerine köye ekipler sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Ahşap evin kullanılamaz hale geldiği angının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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