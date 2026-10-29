Video Magazin Demans teşhisi konulan Bruce Willis’in son halini kızı paylaştı! Yürek burkan o anlar: Bazı anlar…
Demans teşhisi konulan Bruce Willis’in son halini kızı paylaştı! Yürek burkan o anlar: Bazı anlar…

Demans teşhisi konulan Bruce Willis’in son halini kızı paylaştı! Yürek burkan o anlar: Bazı anlar…

29 Ekim 2026 23:36

Dünyaca ünlü oyuncu Bruce Willis’e geçtiğimiz yıllarda demans teşhisi konulmuştu. Bruce Willis’in son halini kızı sosyal medyada paylaştı. İşte o anlar!

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