Emir Can İğrek'e minik hayranından sürpriz! | Video
26 Ekim 2026 10:23
"Nalan" ve "Ali Cabbar" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanan, müzik listelerinin üst sıralarında yer almaya devam eden başarılı sanatçı Emir Can İğrek, son olarak kulisinde yaşadığı tatlı bir sürprizle gündeme geldi.
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