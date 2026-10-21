Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! | Video

21 Ekim 2026 09:59

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez oğlu Kurt Efe ile AVM'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncunun oğluyla ilgili hassasiyeti dikkat çekti.